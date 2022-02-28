Зеленский выпустил видеообращение к украинцам, Евросоюзу и оккупантам: главные тезисы

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и выразил уверенность в победе над Россией. Также Зеленский призвал Евросоюз принять Украину в свои ряды, посоветовал российским оккупантам покинуть страну и рассказал о непопулярном решении для обороноспособности.

"Пятые сутки полномасштабной войны России против народа Украины. Стоим крепко. Мы пережили за это время столько, сколько другим народам может не выпасть и за десятки лет", – отметил он.

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Зеленский заявил, что украинцы за эти несколько дней продемонстрировали свою силу, поэтому в переговорах с международными партнерами заметно уважение к украинскому народу.

О преступлениях оккупантов

Президент напомнил также, что в результате войны, которую начала Россия, погибли 16 детей, и еще 45 получили ранения.

"Каждое преступление, каждый обстрел, который оккупанты совершают против нас, сплачивают нас и наших партнеров все больше и больше. Россия не верила в такую солидарную и мощную реакцию, но украинцы изменили в эту историю", – подчеркнул он.

В ЕС – по новой процедуре

Президент также призвал Евросоюз принять Украину в свой состав по ускоренной процедуре.

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"Мы обращаемся к Европейскому Союзу относительно неотложного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам, что они рядом с нами, но наша цель – быть вместе со всеми европейцами. И, главное, быть на равных. Уверен, что это справедливо, что мы этого заслужили, что это возможно", – сказал Зеленский.

Обращение к российским военным

Президент также обратился к россиянам.

"Пока продождается российское вторжение в Украину, российское государство получает такие убытки, будто война прошла и по их территории... Для чего это вам – российским матерям, учителям, предпринимателям, обычным людям?... Уже 4,5 тысячи российских солдат убиты. Ради чего вы сюда пришли?... Бросайте вашу технику и уходите, не верьте вашим командирам", – отметил он.

Непопулярное решение для обороноспособности

Глава государства заявил о принятии решения, "непростого с моральной точки зрения, но полезного с точки зрения нашей защиты".

"В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом, будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину в самых горячих точках войны. Еще с некоторых людей, участников АТО, снимаются все санкции. Ключевое сейчас – оборона", – сказал Зеленский.

Каждый украинец – воин