"Киберармия" Украины блокирует аккаунты Путина

Представители украинской "киберармии" сообщили о блокировке страницы фашистского диктатора Владимира Путина в фейсбуке, у которой было 3 500 000 подписчиков, и предложили всем желающим поучаствовать в блокировке еще одной его страницы, где всего 0,5 тысяч подписчиков.

Об этом сообщает представитель "киберармии" Вячеслав Марков на своей странице в фейсбуке.

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Инструкция

Украинцам предлагается подключиться к кампании по удалению российского диктатора из уважаемых социальных сетей. Для этого разработана инструкция.

"Все, кто желает, могут принять непосредственное участие в блокировании, став частью "виртуальной армии добра"", – написал Марков.

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1. Заходите на страницу Vladimir Putin (https://www.facebook.com/Putin.President)

2. В меню, где три точки, выбираете функцию "Получить поддержку или пожаловаться на страницу"

3. Выбираете "Враждебные высказывания"

4. Выбираете "Пожаловаться на страницу"

5. Выбираете "Отправить" жалобу, так как контент нарушает нормы сообщества

6. Выбираете "Готово", и Вам спасибо за сообщение.

"Благодаря усилиям "виртуальной армии добра" несколько минут назад перестала существовать пропагандистская страница Facebook на имя Vladimir Putin (Владимир Путин), (https://www.facebook.com/for.vladimir.putin) с почти 3,5 миллиона подписчиков, через которую с 2012 года распространяются враждебные высказывания в адрес жителей Украины и других стран. От себя замечу, что более эффективное приложение усилий в информационно-психологической войне – это все-таки максимальная рассылка фото- и видеоконтента о злодеяниях оккупантов", – написал Марков.

Блокировка