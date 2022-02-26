Киевляне устроили оккупантам ад, забросав технику "коктейлями молотова" (видео)

Киевляне "залили" оккупантов огнем. Коллаж "Сегодня"

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал "коктейлей молотова". Соответствующее видео появилось в Facebook.

"На окраине киевляне борются с российскими танками самодельными бомбами", – пишет один из пользователей соцсети.

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Как Украина уничтожает оккупантов

Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.

Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.

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В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской, ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.