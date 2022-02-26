Кияни влаштували окупантам пекло, закидавши техніку "коктейлями молотова" (відео)

Кияни "залили" окупантів вогнем. Колаж "Сьогодні"

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал "коктейлів молотова". Відповідне відео з'явилося в Facebook.

"На околиці кияни борються із російськими танками саморобними бомбами", – пише один із користувачів соцмережі.

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Як Україна знищує окупантів

Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.

Більше того, у районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Всього було знищено три вертольоти окупантів та три літаки.

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У різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

Великі втрати ворог зазнав у Харкові та його околицях – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.