Кипр смягчает правила въезда для украинцев, но не для всех

Теперь с 1 июля гражданам не нужно будет делать лабораторный тест на коронавирус и проходить самоизоляцию

Уже с 1 июля Кипр смягчает правила въезда для вакцинированных от COVID-19 туристов из Украины, независимо от их гражданства.

Об этом сообщает посольство Кипра в Украине.

Теперь гражданам не нужно будет в обязательном порядке делать лабораторный тест и проходить самоизоляцию при соблюдении некоторых условий:

есть действительный сертификат о вакцинации, выданный в Украине;

сделана прививка одной из вакцин, утвержденной Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая, и завершили схему вакцинации.

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К слову, вакцинированные в стране своего гражданства иностранцы, которые следуют из Украины, могут иметь неукраинский сертификат о прививках, а препарат Спутник V в Украине не применяют, поэтому может быть указан в украинской справке о прививке.

Тем временем Украина ужесточает правила въезда из-за дельта-штамма коронавируса.

Также мы писали о том, что Украина и Грузия взаимно признают документы о вакцинации граждан от COVID-19, что освободит иммунизированных украинских путешественников от необходимости оформлять международный образец.

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