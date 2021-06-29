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Кипр смягчает правила въезда для украинцев, но не для всех

29 июня, 11:47

Юлия Ляхова

Теперь с 1 июля гражданам не нужно будет делать лабораторный тест на коронавирус и проходить самоизоляцию

Уже с 1 июля Кипр смягчает правила въезда для вакцинированных от COVID-19 туристов из Украины, независимо от их гражданства.

Об этом сообщает посольство Кипра в Украине.

Теперь гражданам не нужно будет в обязательном порядке делать лабораторный тест и проходить самоизоляцию при соблюдении некоторых условий:

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К слову, вакцинированные в стране своего гражданства иностранцы, которые следуют из Украины, могут иметь неукраинский сертификат о прививках, а препарат Спутник V в Украине не применяют, поэтому может быть указан в украинской справке о прививке.

Тем временем Украина ужесточает правила въезда из-за дельта-штамма коронавируса.

Также мы писали о том, что Украина и Грузия взаимно признают документы о вакцинации граждан от COVID-19, что освободит иммунизированных украинских путешественников от необходимости оформлять международный образец.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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