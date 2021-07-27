"Классический фашизм" – в Раде потребовали завести дело на Янину Соколову из-за интервью с мальчиком

Против Янины Соколовой могут открыть уголовное производство. Фото: коллаж "Сегодня"

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко написал депутатское обращение к министру внутренних дел Денису Монастырскому с требованием открыть уголовное производство против журналистки Янины Соколовой по фактам разжигания национальной розни, а также унижения национальной чести и достоинства граждан Украины. Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 27 июля.

Поводом для обращения Шевченко к главе МВД стало опубликованное интервью Янины Соколовой с 9-летним мальчиком Михаилом Корженовским в эфире программы "Рандеву" на "5 канале", во время которого журналистка спросила, что делать с людьми, которые живут в Крыму и "Л/ДНР", но не хотят возвращаться в состав Украины.

"Тех, у кого вбито в мозги "Россия и Украина – единый народ", придется отдать России", – заявил Корженовский.

По мнению нардепа, журналистка умышленно и публично допустила ограничение прав граждан Украины, установив прямые привилегии над их языковыми убеждениями, местом проживания, и унизила их национальные честь и достоинство.

"У Янины Соколовой совсем крыша поехала. Фашизм в классическом виде", – прокомментировал Шевченко.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что народный депутат Евгений Шевченко, которого исключили из фракции "Слуга народа", заявил, что прочитал статью Путина и она ему понравилась. По его словам, это "очень сильная смысловая статья со стороны Кремля".

Шевченко также оскандалился, поздравив непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости.

А еще депутат заявил, что будет собирать вокруг себя силовой блок из бывших "беркутовцев".