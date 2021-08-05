Клименко может уйти в отставку? В Нацполиции сообщили неожиданные новости

После ухода Авакова в МВД началась масштабная чистка – уволили заместителей министра, а теперь очередь дошла и до полиции

Главного полицейского страны могут заменить / Фото: Нацполиция

В руководстве Национальной полиции Украины намечаются изменения – ожидается отставка главы ведомства Игоря Клименко. Об этом "Сегодня" сообщил источник в полиции.

По его словам, вчерашний захват здания правительства сорвал встречу главы киевской полиции Андрея Крищенко с подчиненными, возможно, для объявления об отставке. Но и это не последние новости.

"На вчера была запланирована встреча генерала Крищенко с сотрудниками территориальных управлений. Якобы, прощальная. Но из-за событий в Кабмине, видимо, посчитали, что не вовремя. Сейчас ходят упорные слухи, что сменится и глава Нацполиции", – сообщили нам в полиции.

Игорь Клименко был назначен главой Нацполиции в сентябре 2019 года. В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на Донбассе. Координатор процесса реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами.

Как мы уже писали, сегодня в полиции сообщили нам, что глава киевской полиции Крищенко подал в отставку. Источник сообщил, что сотни киевских полицейских считают это его решение неразумным.

4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел, который работал с Аваковым с 2014 года.

Кроме того, Кабмин уволил троих заместителей Авакова. Один из них, первый заместитель Сергей Яровой, был в команде Авакова с 2014 года.

На их место пришли новые заместители, но уже Дениса Монастырского: Мэри Акопян (была ранее директором департамента международного сотрудничества МВД) и Богдан Драпьятый (возглавлял секретариат правоохранительного комитета Верховной Рады, руководителем которого до перехода в МВД был Монастырский).