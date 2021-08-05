Клименко може піти у відставку? У Нацполіціі повідомили несподівані новини

Після відходу Авакова в МВС почалася масштабна чистка – звільнили заступників міністра, а тепер черга дійшла і до поліції

Головного поліцейського країни можуть замінити / Фото: Нацполиция

У керівництві Національної поліції України намічаються зміни – очікується відставка голови відомства Ігоря Клименка. Про це "Сьогодні" повідомило джерело у поліції.

За його словами, вчорашнє захоплення будівлі уряду зірвало зустріч глави київської поліції Андрія Крищенка з підлеглими, можливо, для оголошення про відставку. Але і це не останні новини.

"На вчора була запланована зустріч генерала Крищенка зі співробітниками територіальних управлінь. Нібито, прощальна. Але через події у Кабміні, мабуть, порахували, що невчасно. Зараз ходять наполегливі чутки, що зміниться і глава Нацполіціі", – повідомили нам в поліції.

Ігор Клименко був призначений головою Нацполіціі у вересні 2019 року. У 2014 році брав безпосередню участь в антитерористичній операції на Донбасі. Координатор процесу реформування правоохоронного відомства в тісній співпраці з іноземними партнерами.

Як ми вже писали, сьогодні в поліції повідомили нам, що глава київської поліції Крищенко подав у відставку. Джерело повідомило, що сотні київських поліцейських вважають це його рішення нерозумним.

4 серпня Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ, який працював з Аваковим з 2014 року.

Крім того, Кабмін звільнив трьох заступників Авакова. Один із них, перший заступник Сергій Яровий, був у команді Авакова з 2014 року.

На їхнє місце прийшли нові заступники, але вже Дениса Монастирського: Мері Акопян (була раніше директором департаменту міжнародного співробітництва МВС) і Богдан Драп'ятий (очолював секретаріат правоохоронного комітету Верховної Ради, керівником якого до переходу в МВС був Монастирський).