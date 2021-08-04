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Йде ще один заступник Авакова – з МВС звільнено Геращенка

4 серпня 2021 14:11

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Кабмін прийняв ще одне несподіване рішення – призначив Мустафу Найєма на нову посаду

Геращенко с 2014 року працював у МВС. Колаж "Сьогодні"

Геращенко с 2014 року працював у МВС. Колаж "Сьогодні"

У МВС триває "чистка" старої гвардії Арсена Авакова - Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Антон Геращенко був народним депутатом Верховної Ради VIII скликання від фракції "Народний фронт". У 2014 році він був призначений радником міністра внутрішніх справ України, а з вересня 2019-го перейшов на посаду заступника глави МВС Авакова.

Також Кабмін сьогодні призначив Мустафу Найєма заступником міністра інфраструктури.

Відставка Авакова

  • Арсен Аваков у міністерському кріслі "просидів" більше семи років поспіль, пережив одного в.о. глави держави, двох президентів, чотирьох прем'єрів і п'ять урядів. Але 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: голова МВС написав заяву про звільнення за власним бажанням. Особливо підозріло це було, тому що це сталося без скандалів, звинувачень і шуму – він пішов, не зробивши жодної заяви. Це дивно для політика такого масштабу.
  • Які тільки чутки не ходили про майбутнє звільненого міністра: йому пророкували місце прем'єр-міністра, мера Харкова і навіть глави Офісу президента замість Єрмака. Пізніше заступник голови МВС Антон Геращенко підтвердив, що Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського.
  • Через кілька днів Кабмін звільнив трьох заступників Авакова. Один з них, перший заступник Сергій Яровий, був в команді Авакова з 2014 року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у ЗМІ з'явилася інформація, що новий глава відомства Денис Монастирський веде з собою у МВС трьох нових заступників.

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