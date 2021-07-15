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Аваков пішов на прохання Зеленського – підтвердили в МВС

15 липня 2021 22:08

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

За словами Геращенка, рішення про відставку було спокійним і зваженим і давно готувалося

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков справдіпішов у відставкуна прохання президента Володимира Зеленського.

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Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі "Україна 24".

"Рішення президента було запропонувати Арсену Борисовичу піти у відставку, Арсен Борисович прийняв це рішення", – розповів він.

Геращенко додав, що рішення про відставку було "абсолютно спокійним і зваженим" і досить давно готувалося.

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За словами заступника глави МВС, Аваков ніколи не планував бути "вічним міністром" і Зеленський також не обіцяв йому, що він працюватиме весь строк його президентства.

Геращенко також зазначив, що зустріч із заступником глави Держдепу Джорджем Кентом не має ніякого відношення до відставки міністра внутрішніх справ.

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Щодо подальших планів Арсена Авакова, Геращенко фактично не відповів на це запитання, заявивши, що після відставки він збирається у відпустку.

Нагадаємо, у четвер, 15 липня, Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Його заяву про звільнення підтримав 291 народний депутат. Він очолював відомство 7 років, з лютого 2014 року.

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На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Читайте докладніше, що відомо про можливого нового очільника МВС.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

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