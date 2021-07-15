"Клуб Авакова" – мы собрали ТОП-10 "долгожителей" Кабмина

Уволенный Аваков рекордсмен по непрерывной работе в правительстве – ближайшие преследователи отстают почти на два года

Арсен Аваков сегодня был отправлен в отставку с должности министра внутренних дел. В министерском кресле он "просидел" более семи лет подряд, пережил одного и.о. главы государства, двух президентов, четырех премьеров и пять правительств. Мы собрали главных "долгожителей" Кабмина, кто дольше всего беспрерывно находился в должности.

ТОП-10 "долгожителей"

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Арсен Аваков, МВД, 7 лет, 4 месяца и 23 дня – 22 февраля 2014 – 15 июля 2021. Юрий Кравченко, МВД, 5 лет, 10 мес., 23 д. – 3 июля 1995 – 26 мая 2001. Александр Кузьмук, Минобороны, 5 лет, 3 мес., 13 д. – 11 июля 1996 – 24 октября 2001. Павел Климкин, МИД, 5 лет, 2 мес., 10 д. – 19 июня 2014 – 29 августа 2019. Василий Кремень, Минобразования, 5 лет, 1 мес., 4 д. – 31 декабря 1999 – 4 февраля 2005. Степан Полторак, Минобороны, 4 года, 10 мес., 15 д. – 14 октября 2014 – 29 августа 2019. Игорь Жданов, Министерство спорта, 4 года, 8 мес., 27 д. – 2 декабря 2014 – 29 августа 2019. Михаил Згуровский, Минобразования, 4 года, 1 мес., 27 д. – 18 ноября 1994 – 14 января 1999. Николай Присяжнюк, Минагрополитики, 3 года, 11 мес., 16 д. – 11 марта 2010 – 27 февраля 2014. Николай Азаров, премьер-министр, 3 года, 10 мес., 17 д. – 11 марта 2010 – 28 января 2014.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля Рада поддержала отставку Авакова, а премьер Денис Шмыгаль подал представление на назначение Монастырского. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.

Читайте также в нашем материале, кто и почему попросил Авакова "на выход". Эксперты рассказали нам, что глава МВД подал в отставку по собственной инициативе лишь формально. Также его решение косвенно связывают со встречей Авакова с представителем Госдепа США в Киеве Джорджем Кентом.