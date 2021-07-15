"Клуб Авакова" – ми зібрали ТОП-10 "довгожителів" Кабміну

Звільнений Аваков рекордсмен з безперервної роботи в уряді – найближчі переслідувачі відстають майже на два роки

Арсен Аваков сьогодні був відправлений у відставку з посади міністра внутрішніх справ. У міністерському кріслі він "просидів" понад сім років поспіль, пережив одного в.о. глави держави, двох президентів, чотирьох прем'єрів і п'ять урядів. Ми зібрали головних "довгожителів" Кабміну, хто найдовше безперервно перебував на посаді.

ТОП-10 "довгожителів"

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Арсен Аваков, МВС, 7 років, 4 місяці і 23 дні – 22 листопада 2014 – 15 липня 2021. Юрій Кравченко, МВС, 5 років, 10 міс., 23 д. – 3 липня 1995 – 26 травня 2001. Олександр Кузьмук, Міноборони, 5 років, 3 міс., 13 д. – 11 липня 1996 – 24 жовтня 2001. Павло Клімкін, МЗС, 5 років, 2 міс., 10 д. – 19 червня 2014 – 29 серпня 2019. Василь Кремень, Міносвіти, 5 років, 1 міс., 4 д. – 31 грудня 1999 – 4 лютого 2005. Степан Полторак, Міноборони, 4 роки, 10 міс., 15 д. – 14 жовтня 2014 – 29 серпня 2019. Ігор Жданов, Міністерство спорту, 4 роки, 8 міс., 27 д. – 2 грудня 2014 – 29 серпня 2019. Михайло Згуровський, Міносвіти, 4 роки, 1 міс., 27 д. – 18 листопада 1994 – 14 грудня 1999. Микола Присяжнюк, Мінагрополітики, 3 роки, 11 міс., 16 д. – 11 березня 2010 – 27 лютого 2014. Микола Азаров, прем'єр-міністр, 3 роки, 10 міс., 17 д. – 11 березня 2010 – 28 грудня 2014.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня Рада підтримала відставку Авакова, а прем'єр Денис Шмигаль зробив подання на призначення Монастирського. Читайте докладніше, що відомо про можливого нового главу МВС.

Читайте також у нашому матеріалі, хто і чому попросив Авакова "на вихід". Експерти розповіли нам, що глава МВС подав у відставку за власною ініціативою лише формально. Також його рішення побічно пов'язують із зустріччю Авакова з представником Держдепу США у Києві Джорджем Кентом.