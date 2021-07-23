Книга Мендель. Напуганных депутатов "Слуги народа" принуждали к супертурборежиму

Два советника президента требовали нарушить регламент и проголосовать за 70 законопроектов за ночь

В самом начале президентства Владимира Зеленского подталкивали к давлению на новый парламент. Тогда народные депутаты должны были проголосовать за 70 законопроектов в кратчайшие сроки, пишет бывший пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в своей книге "Каждый из нас президент".

"Два советника президента требовали нарушить регламент и заставить парламент проголосовать за них в первую ночь после заседания. Согнать большинство напуганных депутатов фракции "Слуги народа" было несложно", – пишет журналистка.

Два других советника, напротив, убеждали президента действовать медленнее и без нарушения правил, рассказывает Мендель. В противном случае эти законы могли признать неконституционными.

"Зеленский пришел на встречу с парламентом и просто попросил депутатов сделать выбор поднятием рук. Большинство было за медленный процесс, который позднее продлился несколько месяцев", – говорится в книге.

Как утверждает Мендель, Зеленский принял такое решение нардепов, однако попросил "не откладывать это в долгий ящик".

Напомним, Юлия Мендель написала и издала книгу "Каждый из нас президент". Бывшая пресс-секретарь периодически выкладывает фрагменты своей работы. Сначала она рассказывала о Гитлере, генетическом коде счастья и херсонском суржике, а позже о том, почему Порошенко больше не станет президентом.

Кроме того, журналистка сравнила действующего президента с революцией в Украине 2013-2014 годов. По мнению Мендель, Зеленский лучше "грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей".