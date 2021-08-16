Когда будут выборы мэра в Кривом Роге: "слуга народа" назвала дату

После гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова внеочередные выборы градоначальника, скорее всего, состоятся в конце марта следующего года, поскольку этой осенью уже не успеют начать избирательный процесс.

Об этом рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что очередные и внеочередные выборы проходят в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. По ее словам, Верховная Рада должна дать добро на проведение выборов, но парламент соберется лишь в начале сентября и октябрь уже отпадает.

"По процедуре в октябре это уже невозможно сделать, поскольку избирательный процесс, в частности формирование комиссий, стартует уже в конце августа. Выборы назначаются через голосование в Верховной Раде, а до этого должна быть выполнена определенная процедура – решение городского совета Кривого Рога, который отсылает соответственно пакет документов в профильный комитет, потом это рассматривает комитет и голосуют народные депутаты в зале Верховной Рады. Поэтому, скорее всего, первая дата, на которую можно назначить выборы, – это конец марта следующего года – 27 марта", – сказала Кравчук.

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Что известно о Константине Павлове?

Родился в Кривом Роге в 1973 году.

Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбассконсалтинг" и заместителем начальника отдела управления АО "Южный ГОК".

С 2006 по 2012 год занимал должность первого заместителя городского главы, позже – народный депутат 7-го и 8-го созывов.

В 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром в воскресенье. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова. Его обязанности временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр.

В полиции назвали три версии смерти Павлова. Правоохранители рассказали, из какого оружия был застрелен чиновник.

Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.