Коли будуть вибори мера у Кривому Розі: "слуга народу" назвала дату

Після загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова позачергові вибори міського голови, найімовірніше, відбудуться наприкінці березня наступного року, оскільки вже не встигнуть розпочати виборчий процес, щоб вибори пройшли восени.

Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що чергові й позачергові вибори відбуваються в останню неділю березня і останню неділю жовтня. За її словами, Верховна Рада повинна схвалити проведення виборів, але парламент збереться лише на початку вересня, тож жовтень як місяць виборів уже відпадає.

"За процедурою в жовтні це вже неможливо зробити, оскільки виборчий процес, зокрема формування комісій, стартує вже в кінці серпня. Вибори призначаються через голосування у Верховній Раді, а до цього повинна бути виконана певна процедура – рішення міської ради Кривого Рогу, яка відсилає відповідно пакет документів до профільного комітету, потім це розглядає комітет і голосують народні депутати в залі Верховної Ради. Тому, найімовірніше, перша дата, на яку можна призначити вибори, – це кінець березня наступного року, 27 березня", – сказала Кравчук.

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Що відомо про Костянтина Павлова?

Народився у Кривому Розі у 1973 році.

Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбасконсалтинг" та заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".

З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го та 8-го скликання.

У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку рано-вранці в неділю. У поліції поки відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр.

У поліції назвали три версії смерті Павлова. Правоохоронці розповіли, з якої зброї був застрелений чиновник.

Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", до складу якої входили жителі міста, що неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.