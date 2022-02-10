Когда нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус: список симптомов

Врачи должны направлять пациентов на ПЦР-тесты. / Фото: Коллаж: Сегодня
COVID-19 распространяется быстрее, чем грипп или простуда, и может быть более опасным для здоровья. Количество больных коронавирусом в Украине с каждым днем все больше. При первых симптомах недомогания следует обращаться к семейному врачу.
Когда врач обязан назначать ПЦР-тестирование – напомнили в НСЗУ.
Обязательная проверка на COVID-19
При осмотре врач должен определить необходимость тестирования. Стандарты Минздрава Украины предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 пациентам:
- с подозрением на COVID-19;
- с признаками других ОРВИ;
- с признаками вирусной пневмонии;
- с внегоспитальной пневмонией;
- контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.
Пока не получите результаты теста или если у вас есть симптомы ОРВИ, нужно самоизолироваться и не выходить в места с большим количеством людей.
Как открыть больничный из дома
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что Минздрав разработал и издал приказ № 233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в отдельных случаях", который уже прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.
При наличии симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению.
После чего по результатам такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до 5 дней, что является основанием для открытия электронного больничного.
Однако, если болезнь будет продолжаться дольше, пациент должен обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока больничного путем создания нового медицинского заключения в пределах своего случая заболевания.
Раньше мы писали:
- В Украине сразу три области переходят в красную зону – список.
- Как открыть больничный из дома: что нужно знать украинцам – инструкция