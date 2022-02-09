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Как открыть больничный из дома: что нужно знать украинцам – инструкция

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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9 февраля, 12:53
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В случае наличия симптомов COVID-19 или гриппа пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению
Открыть электронный больничный в Украине можно дистанционно
Открыть электронный больничный в Украине можно дистанционно / Фото: Коллаж: Сегодня

Электронный больничный в Украине можно открыть без визита к врачу. Он будет действовать только в течение 5 дней. Если болезнь продлится дольше, пациент должен обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как получить справку без визита к врачу.

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Нагрузка на врачей

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что Минздрав разработал и выдал приказ № 233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в отдельных случаях", который уже прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

"Этот приказ является продолжением наших управленческих решений, помогающих уменьшить нагрузку на врачей первичного звена, которые сегодня больше всего испытывают на себе бремя в связи с особенностью "Омикрона", который быстро распространяется", — сказал Ляшко.

Работа механизма

Ляшко сказал, что в случае наличия симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению.

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После чего, по результатам такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до 5 дней, который является основой для открытия электронного больничного.

Однако, если болезнь продлится дольше, пациент должен обратиться к врачу на личный осмотр для продления срока больничного путем создания нового медицинского заключения в пределах своего случая заболевания.

"Это значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными на COVID-19", – сказал Ляшко.

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Отличие электронных больничных от бумажных

Украинская система здравоохранения перешла на электронные больничные с 1 октября 2021 года. Электронный больничный – это документ, на основании которого человек имеет право на временное освобождение от трудовых обязанностей по состоянию здоровья и на оплату утраченного заработка на период нетрудоспособности.

Документ формируется в Электронном реестре листков нетрудоспособности Пенсионного фонда Украины из полученного от электронной системы здравоохранения (укр. – ЕСОЗ) медицинского заключения, сформированного лечащим врачом.

Медицинское заключение – это электронный медицинский документ, который не является основанием для освобождения от трудовых обязанностей, но может стать основанием для создания листка нетрудоспособности. Медицинские заключения о временной нетрудоспособности формируются во всех больницах Украины с 1 октября 2021 года. В настоящее время медицинские учреждения предоставили более 3,5 млн таких медицинских выводов.

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