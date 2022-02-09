Тревожные прогнозы и рост красной зоны: все о COVID-ситуации в Украине

За минувшие сутки в больницы попали 4385 человек, а умерли от ковида 240 украинцев

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировали 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из-за ухудшения эпидситуации еще три области переходят в красную карантинную зону.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине на сегодняшний день.

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Статистика коронавируса

За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 4 тысячи больше, чем сутками раньше.

Среди новых больных значительная доля детей – 3308. Также заболели 1076 медицинских работников.