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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Приводит к инсульту? Врач назвал главные опасности "Омикрона"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 16:01
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Кроме "Омикрона" в Украине до сих пор циркулирует штамм "Дельта", который тоже приводит к осложнениям
Врач предупредил об осложнениях от опасного штамма "Омикрон"
Врач предупредил об осложнениях от опасного штамма "Омикрон" / Фото: Коллаж: Сегодня

Поражения, возникающие после штамма "Омикрон", очень тяжелые. Несмотря на легкое течение болезни, этот вариант коронавируса может привести к инфаркту и инсульту.

Об этом сказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко, передает Укринформ.

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Тяжелые последствия от "Омикрона"

Рыженко сказал, что некоторые считают "Омикрон" легким вирусом.

"Но поражения, возникающие после этой инфекции, очень тяжелые – инфаркты и инсульты. Грипп по симптоматической картине очень похож на "Омикрон". Но при гриппе кровь разжижается, а при COVID-19 происходит тромбообразование", – отметил Рыженко.

Он подчеркнул необходимость вакцинации и соблюдения карантинных норм.

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Совет по питанию

По словам Рыженко, сладкое тормозит выздоровление. Поэтому он призвал воздержаться от сладостей, увеличив при этом в рационе количество продуктов, содержащих антиоксиданты, – овощей и фруктов.

Опасный штамм "Дельта"

Рыженко отметил, что в Украине все еще продолжает циркулировать штамм "Дельта". Этот вариант коронавируса дает осложнения на легкие в виде пневмонии.

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Статистика коронавируса

За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди них – 3095 детей и 955 медиков.

За прошлые сутки госпитализировано 2168 человек, а летальных исходов – 255. Выздоровели 15 193 человека. За все время пандемии в Украине заболело 4 341 790 человек, а выздоровело 3 696 285 человек. За все время пандемии от коронавируса умерло 101 647 людей.

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