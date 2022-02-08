Вспышка COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили еще более 34 тысяч новых заболевших

За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 3095 детей и 955 медработников.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки в больницы попали 2168 человек. Умерли от коронавируса 255 человек, выздоровели – более 15 тысяч.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 2862;
- Винницкая область – 857;
- Волынская область – 1138;
- Днепропетровская область – 1960;
- Донецкая область – 1532;
- Житомирская область – 739;
- Закарпатская область – 786;
- Запорожская область – 1262;
- Ивано-Франковская область – 540;
- Киевская область – 1113;
- Кировоградская область – 328;
- Луганская область – 727;
- Львовская область – 2336;
- Николаевская область – 862;
- Одесская область – 3921;
- Полтавская область – 1264;
- Ровенская область – 1827;
- Сумская область – 1555;
- Тернопольская область – 1415;
- Харьковская область – 2022;
- Херсонская область – 963;
- Хмельницкая область – 1210;
- Черкасская область – 1169;
- Черновицкая область – 968;
- Черниговская область – 997.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Когда ждать пика COVID-19 в Украине.
В Украине прогнозируют стремительный рост больных коронавирусом – до 60 тысяч заражений в сутки. Это может произойти уже в ближайшие две недели, но после этого ожидается спад заболеваемости.
"Учитывая опыт других стран, где с начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца, а в Украине рост длится уже 4 недели подряд, уже с 7-й недели 2022 заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он добавил: согласно аналитике, волна "Омикрона" в среднем вызывает 9 смертей на 1000 случаев заражения, в то время как волна "Дельты" уносила 13 жизней из 1000 больных.
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