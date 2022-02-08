Вспышка COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили еще более 34 тысяч новых заболевших

Больше новых случаев за сутки подтвердили в Одесской области

Количество больных коронавирусом снова растет. / Фото: Коллаж: Сегодня

​За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 3095 детей и 955 медработников.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки в больницы попали 2168 человек. Умерли от коронавируса 255 человек, выздоровели – более 15 тысяч.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 2862;

Винницкая область – 857;

Волынская область – 1138;

Днепропетровская область – 1960;

Донецкая область – 1532;

Житомирская область – 739;

Закарпатская область – 786;

Запорожская область – 1262;

Ивано-Франковская область – 540;

Киевская область – 1113;

Кировоградская область – 328;

Луганская область – 727;

Львовская область – 2336;

Николаевская область – 862;

Одесская область – 3921;

Полтавская область – 1264;

Ровенская область – 1827;

Сумская область – 1555;

Тернопольская область – 1415;

Харьковская область – 2022;

Херсонская область – 963;

Хмельницкая область – 1210;

Черкасская область – 1169;

Черновицкая область – 968;

Черниговская область – 997.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Когда ждать пика COVID-19 в Украине.

В Украине прогнозируют стремительный рост больных коронавирусом – до 60 тысяч заражений в сутки. Это может произойти уже в ближайшие две недели, но после этого ожидается спад заболеваемости.

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"Учитывая опыт других стран, где с начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца, а в Украине рост длится уже 4 недели подряд, уже с 7-й недели 2022 заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил: согласно аналитике, волна "Омикрона" в среднем вызывает 9 смертей на 1000 случаев заражения, в то время как волна "Дельты" уносила 13 жизней из 1000 больных.

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