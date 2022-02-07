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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Всплеск COVID-19 в Украине: что делать, если семейный врач уволился, а "скорая" не успевает на вызовы

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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7 февраля, 07:48
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Медицинские учреждения иногда не сообщают пациентам о том, что их семейный врач уволился
Сейчас в Украине большие очереди к врачам из-за повышения заболеваемости COVID-19/Коллаж: "Сегодня"
Сейчас в Украине большие очереди к врачам из-за повышения заболеваемости COVID-19/Коллаж: "Сегодня"

В Украине из-за увеличения заболеваемости коронавирусом экстренная помощь не успевает выезжать на вызовы. Очереди к семейным врачам таковы, что ближайшего окна надо ждать минимум неделю. Кроме того, возможно и такое, что семейный врач уволился, а вас об этом не предупредили.

Об этом говорится в сюжете программы "ТСН. Тиждень".

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Куда исчезают семейные врачи?

Штамм коронавируса "Омикрон" стал тяжелым испытанием не только для пациентов, но и для врачей. Он более заразен, но проходит легче других. Кроме того, сейчас в Украине сезонные заболевания. Украинцы массово начали обращаться к врачам, однако оказалось, что их декларация аннулирована, а они об этом даже не были предупреждены.

"Увольняются молодые специалисты. За последний месяц уволились 3 врача. Очень профессиональных. Молодых. Они уехали за границу, в Эстонию. У них было много подписано пациентов и они все обращаются, мы их не можем подписать..." — объясняет директор Центра первичной медико-санитарной помощи Печерского района г. Киева Ольга Остапенко.

В медицинском центре, которым руководит Ольга Остапенко, 11 амбулаторий, 70 семейных врачей, терапевтов и педиатров. И – ни одного свободного места для подписания деклараций. За перебор уже штрафуют.

Почему медики увольняются?

Из-за вспышки коронавируса наплыв бешеный, врачи чаще болеют. Пациенты коллег семейного врача Наталии Шевчук становятся в очередь к ней. За 5 часов, выделяемых на приемы, успевает осмотреть 35-40 человек, в два раза больше, чем до пандемии. Это лишь часть ее обязанностей. Кроме того, еще нужно время на вызовы пациентов на дом, а также работу с документами. Также к врачам звонят и ночью.

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С такой безумной нагрузкой даже минимальная зарплата в 20 тысяч гривен, которую пообещали выплачивать в этом году, врачей не удерживает.

Реально ли попасть к врачу без декларации?

Даже с декларацией к врачу попасть сейчас очень сложно. Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак говорит, что если пациент без декларации пришел в медицинское учреждение, то ему не имеют права отказать в оказании помощи.

Как должны информировать, если семейный врач уволился?

Об увольнении семейного врача вас должно уведомить медицинское учреждение. Это могут сделать с помощью звонка, смс или сообщения на email, объявления на сайте.

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Где искать врача?

Врача лучше искать на электронном ресурсе HELSI.ME.

Заходите в систему, нажимаете – выбрать врача с декларацией и находите по своему району. Сразу отфильтровываются все врачи, у которых можно подписать декларацию. Выбираете и записываетесь на прием. Можно выбрать государственную клинику, можно частную", — объясняет директор НЕLSI.ME Евгений Донец.

Также найти врача можно на сайте Национальной службы здоровья. Там есть интерактивная карта всех заведений – и государственные амбулатории, и частные, и ФЛПы – по всей Украине.

Новые семейные врачи

В Министерстве здравоохранения собираются увеличить количество бюджетных мест для семейных врачей в интернатуре. Так что выпускников медицинских университетов уже будут ждать повсюду.

Как обезопасить себя от коронавируса?

В Украине растет количество людей, которые заболели коронавирусом. Специалисты обращают внимание, что нельзя ослаблять бдительность.

Список мер, которые нужно принять населению, чтобы обезопасить себя от коронавируса:

  • вакцинироваться;
  • носить маску, прикрывая рот и нос;
  • соблюдать дистанцию 1,5 метра;
  • чихать и кашлять в изогнутый локоть или салфетку;
  • не касаться лица;
  • регулярно проветривать помещение, дезинфицировать поверхность;
  • соблюдать самоизоляцию;
  • мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками.

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