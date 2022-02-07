Сплеск COVID-19 в Україні: що робити, якщо сімейний лікар звільнився, а "швидка" не встигає на виклики

Медичні заклади інколи не повідомляють пацієнтів про те, що їхній сімейний лікар звільнився

Нині в Україні великі черги до лікарів через підвищення захворюваності на COVID-19/Колаж: "Сьогодні"

В Україні через збільшення захворюваності на коронавірус екстрена допомога не встигає виїжджати на виклики. Черги до сімейних лікарів такі, що найближчого вікна треба чекати щонайменше тиждень. Крім того, можливе й таке, що сімейний лікар звільнився, а вас про це не попередили.

Про це йдеться в сюжеті програми "ТСН. Тиждень".

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Куди зникають сімейні лікарі?

Штам коронавірусу "Омікрон" став важким випробовуванням не лише для пацієнтів, а й для лікарів. Він більш заразний, але проходить легше, ніж інші. Крім того, зараз в Україні сезонні хвороби. Українці масово почали звертатися до лікарів, однак виявилося, що їхня декларація анульована, а вони про це не були навіть попереджені.

"Звільняються молоді спеціалісти. За останній місяць звільнилось 3 лікарі. Дуже фахових. Молодих. Вони поїхали за кордон, в Естонію. В них було багато підписано пацієнтів і вони всі звертаються, ми їх не можемо підписати..." – пояснює директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району м. Києва Ольга Остапенко.

У медичному центрі, яким керує Ольга Остапенко, 11 амбулаторій, 70 сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. І – жодного вільного місця для підписання декларацій. За перебір їх уже штрафують.

Чому медики звільняються?

Через спалах коронавірусу наплив шалений, лікарі частіше хворіють. Пацієнти колег сімейної лікарки Наталії Шевчук стають у чергу до неї. За 5 годин, що виділяються на прийоми, встигає оглянути 35-40 людей, удвічі більше, ніж до пандемії. Це лише частина її обов'язків. Крім того, ще треба час на виклики пацієнтів додому, а також роботу з документами. Також до лікарів телефонують й вночі.

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З таким шаленим навантаженням навіть мінімальна зарплата у 20 тисяч гривень, яку пообіцяли виплачувати цього року, лікарів не втримує.

Чи реально потрапити до лікаря без декларації?

Навіть з декларацією до лікаря потрапити нині дуже складно. Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак каже, якщо пацієнт без декларації прийшов у медичний заклад, то йому не мають права відмовити у наданні допомоги.

Як повинні інформувати, якщо сімейний лікар звільнився?

Про звільнення сімейного лікаря вас повинен повідомити медичний заклад. Це можуть зробити за допомогою дзвінка, смс або повідомлення на email, оголошення на сайті.

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Де шукати лікаря?

Лікаря найкраще шукати на електронному ресурсі HELSI.ME.

Заходите в систему, натискаєте — обрати лікаря з декларацією і знаходите по своєму району. Одразу фільтруються всі лікарі, у яких можна підписати декларацію. Обираєте і записуєтесь на прийом. Можна обрати державну клініку, можна приватну", — пояснює директор НЕLSI.ME Євген Донець.

Також знайти лікаря можна на сайті Національної служби здоров'я. Там є інтерактивна карта всіх закладів — і державні амбулаторії, і приватні, і ФОПи — по всій Україні.

Нові сімейні лікарі

У Міністерстві охорони здоров'я збираються збільшити кількість бюджетних місць для сімейних лікарів в інтернатурі. Тож випускників медичних університетів вже чекатимуть повсюди.

Як убезпечити себе від коронавірусу?

В Україні зростає кількість людей, які захворіли на коронавірус. Фахівці звертають увагу, що не можна послаблювати пильність.

Список заходів, які потрібно вжити населенню, щоб убезпечити себе від коронавірусу:

вакцинуватись;

носити маску, прикриваючи рота й носа;

дотримуватись дистанції 1,5 метра;

чхати й кашляти в зігнутий лікоть або серветку;

не торкатися обличчя;

регулярно провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхню;

дотримуватися самоізоляції;

мити руки із милом, користуватися антисептиками.

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