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СЬОГОДНІ Новини України

Смак можна втратити назавжди? Як впливає COVID-19 на смакові рецептори – дослідження

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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6 лютого, 16:46
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Пацієнтів, які втрачають смакові відчуття через кілька місяців після зараження, стає більше
Люди не відчувають солодке, кисле, солоне чи гірке / Колаж "Сьогодні"
Люди не відчувають солодке, кисле, солоне чи гірке / Колаж "Сьогодні"

Нове дослідження, опубліковане JAMA Otolaryngology, показало, що COVID-19може завдати прямої шкоди смаковим рецепторам. Досі втрату смаку вважали симптомом, що минає сам собою, проте це не так.

Про це повідомляє ТСН.

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Чи можна втратити смак назавжди?

"Дослідники італійського Університету Трієста працювали з 105 людьми, які повідомили про порушення їхньої здатності відчувати солодке, кисле, солоне або гірке понад три місяці після зараження SARS-CoV-2", – повідомляє Medical News Today.

Після проведення тестів, зосереджених як на запаху, так і на смаку, у 42% учасників виявили "гіпогевзію — втрату основних смаків".

"Останні теорії припускають, що COVID може безпосередньо впливати на наші смакові рецептори, використовуючи механізм, який раніше вважався шляхом до пошкодження легень під час хвороби", – додали в Medical News Today.

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Обидва ці механізми можуть призводити до зміни у смакових рецепторах.

Досі втрату смаку вважали симптомом, який минає сам собою протягом кількох місяців після зараження. Однак кількість пацієнтів, які страждають на втрату смакових відчуттів через кілька місяців після зараження, все ще зростає.

Коронавірус в Україні

За добу 5 лютого в Україні зафіксували 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.

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Також минулої доби:

  • госпіталізовано – 4219 осіб;
  • летальних випадків – 109;
  • одужало – 6089 осіб.

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