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СЬОГОДНІ Новини України

Як уберегтися від різних штамів COVID-19: поради МОЗ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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6 лютого, 10:45
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Один з найкращих способів уберегти себе від вірусу – це вакцинація
У МОЗ розповіли, як захиститися від штамів
У МОЗ розповіли, як захиститися від штамів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростає кількість людей, які захворілина коронавірус. Фахівці звертають увагу, що не можна послаблювати пильність.

Як уберегтися від різних штамів COVID-19 – розповіли у МОЗ.

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Список заходів, які потрібно вжити населенню, щоб убезпечити себе від коронавірусу:

  • вакцинуватись;
  • носити маску, прикриваючи рота й носа;
  • дотримуватись дистанції 1,5 метра;
  • чхати й кашляти в зігнутий лікоть або серветку;
  • не торкатися обличчя;
  • регулярно провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхню;
  • дотримуватися самоізоляції;
  • мити руки з милом, користуватися антисептиками.

Як уберегтися від різних штамів COVID-19
Як уберегтися від різних штамів COVID-19 / Фото: Минздрав

Чи робити вакцину при імуносупресії та хворобах нирок

Чи треба прищеплювати людей проти ковіду, які приймають імуносупресори, тобто препарати, що пригнічують імунітет – одна зі складних тем. На це та інші запитання популярний педіатр Євген Комаровський відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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Питання в тому, що вакцинація може в цьому випадку не спрацювати, а не тому, що щеплення завдасть шкоди людям, в яких з тієї чи іншої причини спостерігається пригнічення імунітету, – говорить кандидат медичних наук. – Охорона здоров'я наполягає, що такі люди потрапляють у дуже серйозну групу ризику щодо захворюваності на ковід і їх треба щеплювати за стандартною схемою.

Імуносупресія, або імунодепресія виникає у разі прийому низки імуносупресивних препаратів. Також такий стан може розвинутись після деяких захворювань. Тому в індивідуальних випадках, як зазначає професор Комаровський, таким людям може знадобитися додаткова доза вакцини, а не два щеплення.

Також необхідно робити вакцину людям з інших груп ризику захворюваності на ковід, наприклад, при захворюваннях нирок (хронічному громелуронефриті в тому числі).

Це захворювання – один із найсерйозніших факторів ризику при коронавірусній інфекції. Тому є показанням до негайної вакцинації, якщо у вас ще немає щеплення.

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