В Украину привезли таблетки "Молнупиравир" от COVID-19 – что известно о препарате

Сегодня, 6 февраля, в Украину привезли 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Производит его американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.
Об этом сообщает глава Минздрава Виктор Ляшко.
"Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска", – утверждает Виктор Ляшко.
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В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит его в регионы. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.
Что это за препарат?
"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым лекарства предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни.
Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать.
Где принимают таблетки от коронавируса
Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.
Кому будут доступны таблетки, а кому нет
Препарат смогут получить люди старше 60 и те, кто в зоне риска: имеют лишний вес, диабет и болезни сердца.
Однако их не рекомендуется принимать беременным, детям и подросткам до 18 лет, поскольку таблетки могут влиять на рост костной и хрящевой ткани.
Эффективность таблеток невелика – 30%. И меньше, чем аналогичного препарата – Pfizer, что составляет 90%.
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