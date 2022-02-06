В Украину привезли таблетки "Молнупиравир" от COVID-19 – что известно о препарате

В ближайшее время Министерство здравоохранения отправит лекарство в регионы

К апрелю в Украину поступят еще несколько тысяч курсов препарата / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 6 февраля, в Украину привезли 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Производит его американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.

Об этом сообщает глава Минздрава Виктор Ляшко.

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"Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска", – утверждает Виктор Ляшко.

В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит его в регионы. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.

Что это за препарат?

"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым лекарства предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни.

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Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать.

Где принимают таблетки от коронавируса

Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

Кому будут доступны таблетки, а кому нет

Препарат смогут получить люди старше 60 и те, кто в зоне риска: имеют лишний вес, диабет и болезни сердца.

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Однако их не рекомендуется принимать беременным, детям и подросткам до 18 лет, поскольку таблетки могут влиять на рост костной и хрящевой ткани.

Эффективность таблеток невелика – 30%. И меньше, чем аналогичного препарата – Pfizer, что составляет 90%.

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