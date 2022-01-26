В Украине зарегистрировали новый препарат от COVID-19 – для кого и как работает

Украинцы смогут получить новый препарат против коронавируса – в Минздраве объяснили, как действуют таблетки и кому их будут назначать

Препараты помогут эффективно лечить вирус/Коллаж: "Сегодня"

Минздрав зарегистрировал для экстренного применения лекарства от COVID-19 "Молнупиравир". Препарат должен помочь больным не перейти с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

Об этом сообщает Минздрав на странице в Facebook.

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Что делает лекарство?

В Минздраве объяснили, что "Молнупиравир" предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Он поможет обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

Для кого предназначен?

"Молнупиравир" прежде всего будут назначать пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска:

избыточный вес;

возраст более 60 лет;

сахарный диабет;

болезни сердца.

Переговоры о закупке 300 тыс. курсов "Молнупиравира" Минздрав начал еще в прошлом году.

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Какие еще лекарства есть от ковида

Ранее Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупкелекарства от коронавируса под названием "Паксловид".Он позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов из групп риска. Контракт оформили на 300 тысяч курсов таблеток.

Отметим, по словам доктора Евгения Комаровского, известный препарат, который есть в нашей стране под названием "Ремдесивир" не имеет никакого отношения к применению в первые дни болезни.