В Минздраве назвали эффективные лекарства против COVID-19 – список

Правительство подписало несколько договоров на поставку препаратов

Украинцы могут лечить коронавирус таблетками. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцы могут лечить коронавирусную болезнь специальными лекарствами. Для этого в больницы закупили несколько тысяч препаратов.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Лекарственные препараты против COVID-19

Для лечения в стационарах закуплено "Ремдесевир" (более 66 тысяч флаконов) и "Тоцилизумаб" (более 3 тысяч флаконов).

Также подписан договор на поставку 300 тысяч курсов "Молнупиравира" – препарата для амбулаторного лечения COVID-19, чтобы обезопасить, в первую очередь, группы риска от перехода заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой.

Кроме того, подписан предварительный договор о закупке 300 тыс. курсов лечения препаратом "Паксловид".

Реклама

Таблетки от COVID-19: что о них известно

В мире уже есть таблетки "Молнупиравир" от COVID-19. Фармацевтическая компания Merck заявляет, что они имеют механизм, который будет работать против "Омикрона" и других штаммов, сообщает Reuters, пишет Укринформ.