В Минздраве назвали эффективные лекарства против COVID-19 – список

Украинцы могут лечить коронавирусную болезнь специальными лекарствами. Для этого в больницы закупили несколько тысяч препаратов.
Об этом сообщает Минздрав.
Лекарственные препараты против COVID-19
Для лечения в стационарах закуплено "Ремдесевир" (более 66 тысяч флаконов) и "Тоцилизумаб" (более 3 тысяч флаконов).
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Также подписан договор на поставку 300 тысяч курсов "Молнупиравира" – препарата для амбулаторного лечения COVID-19, чтобы обезопасить, в первую очередь, группы риска от перехода заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой.
Кроме того, подписан предварительный договор о закупке 300 тыс. курсов лечения препаратом "Паксловид".
Таблетки от COVID-19: что о них известно
В мире уже есть таблетки "Молнупиравир" от COVID-19. Фармацевтическая компания Merck заявляет, что они имеют механизм, который будет работать против "Омикрона" и других штаммов, сообщает Reuters, пишет Укринформ.
"Мы уверены, что эти таблетки будут эффективны против "Омикрона". Этот механизм на молекулярном уровне будет действовать против "Омикрона" и, насколько мы знаем, против любого другого варианта, который может появиться", – заявил глава компании Merck Research Laboratories Дин Ли на конференции по здравоохранению, организованной JP Morgan.
Данных относительно действия препарата "Молнупиравир" против "Омикрона" пока нет. После использования таблеток вероятность госпитализации и смерти снизилась на 30%. Исследования проводилось на 1433 пациентах в ноябре.
Более ранние исследования показывали эффективность в 50%.
Препарат был одобрен американским Агентством по продовольствию и медикаментам (FDA) в прошлом месяце. Также его уже одобрили и планируют закупать в других странах, включая Великобританию, Японию и Индию.
Украинские инфекционисты рассматривают лечение COVID-19 c помощью таблеток, но ответить на вопрос о точной дате старта пока затрудняются.
В свою очередь в Минздраве не исключают, что, например, таблетки "Молнупиравир" могут появиться в Украине в первом квартале 2022 года.
Ранее об этом препарате высказался глава ведомства Виктор Ляшко. Он заявил, что Украина планирует его закупать.
"Таблетки против коронавируса в мире уже используют. Что касается этого препарата – не изучал. Пока ничего не скажу", – сообщил сайту "Сегодня" инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.
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