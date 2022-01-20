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В Украине на ж/д вокзалах начали бустерную вакцинацию – города и график

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 января, 13:02
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Бустерная доза снижает риск госпитализации и смерти в результате болезни
В Украине на вокзалах можно вакцинироваться. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине на вокзалах можно вакцинироваться. Фото: коллаж "Сегодня"

В пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины можно получить бустерную дозу. Дополнительную прививку делают всем совершеннолетним, которые уже получили две дозы.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Города, где можно получить бустерную дозу вакцины на вокзале:

  • Киев – ежедневно с 08:00 до 23:00
  • Днепр – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00
  • Львов – ежедневно с 15:00 до 18:00
  • Одесса – с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья
  • Винница – ежедневно 09:00 до 14:00
  • Запорожье – ежедневно с 08:00 до 20:00
  • Николаев – с 11:00 до 16:00 по четным дням
  • Суммы – вторник и четверг с 12:00 до 15:00
  • Полтава – с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00
  • Ровно – ежедневно с 09:00 до 14:00
  • Хмельницкий – ежедневно с 10:00 до 16:00
  • Кривой Рог – вторник с 08:00 до 12:00
  • Коростень – с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья
  • Каменское – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00
  • Конотоп – вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00
  • Коломыя — пн, ср, пт с 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт с 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, вс с 09:00 до 14:00
  • Ковель – ежедневно с 10:00 до 18:00
  • Шепетовка – с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья

Бустерная доза продлит действие COVID-сертификата

Бустерная доза будет продлевать действие COVID-сертификатов в Украине на 270 дней. Такое решение приняли 19 января на заседании Кабмина.

"Теперь у любого, кто вакцинировался третьей дозой, сразу срок сертификата, который есть в "Дії", будет продлен и будет иметь срок действия 270 дней (9 месяцев)", – утверждает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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В чем смысл бустерной дозы

Главный государственный санитарный доктор Украины Игорь Кузин отметил, что бустерная доза помогает восстановить эффективность COVID-вакцин и снижает риск госпитализации и смерти в результате болезни.

"Рекомендовано делать "бустер" мРНК-вакцинами, ведь, по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, какими вакцинами был сделан базовый курс", – написал Кузин.

Эффективность двух доз вакцины против варианта "Омикрон" быстро снижается, но после бустерной дозы защита восстанавливается.

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Минздрав расширил список вакцин для бустерной дозы

Для проведения вакцинации бустерной дозой от COVID-19 Министерство здравоохранения разрешило использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину. Это можно понять из текста приказа Минздрава №26 от 6 января 2022 года.

В документе не указано, каким вакцинам следует отдавать предпочтение, соответственно можно выбирать любую из зарегистрированных в Украине.

В Украине зарегистрированы вакцины компаний:

  • AstraZeneca,
  • Sinovac Biotech,
  • Pfizer,
  • Moderna,
  • Johnson & Johnson.

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