Не только Pfizer и Moderna? Минздрав расширил список вакцин для бустерной дозы

Ревакцинация проводится не ранее чем через шесть месяцев после введения последней дозы

Когда нужно делать третью прививку и какой вакциной / Фото: Коллаж: Сегодня

Для проведения вакцинации бустерной дозой от COVID-19 Министерство здравоохранения разрешило использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину.

Это можно понять из текста приказа Минздрава №26 от 6 января 2022 года.

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В документе не указано, каким вакцинам следует отдавать предпочтение, соответственно можно выбирать любую из зарегистрированных в Украине.

В Украине зарегистрированы вакцины компаний:

AstraZeneca,

Sinovac Biotech,

Pfizer,

Moderna,

Johnson & Johnson.

Когда и кому нужно делать бустерную прививку

Ревакцинация согласно приказу проводится не ранее чем через шесть месяцев после введения последней дозы.

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Ревакцинацию позволяют делать для всех категорий населения старше 18 лет, не относящихся к группе приоритетной вакцинации при наличии достаточного количества вакцин.

Однако эксперты ВОЗ рекомендовали ревакцинацию дополнительной (третьей) дозой лиц старше 60 лет вакциной CoronaVac.

Получить бустерную дозу можно в любом пункте или в центре вакцинации от COVID-19.

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Что говорили раньше

Ранее при выборе вакцины для ревакцинации советовали отдавать предпочтение только вакцинам на платформе мРНК – Moderna или Pfizer-BioNTech.

Если они недоступны или есть противопоказания к использованию, могла быть использована вакцина на гетерологической платформе (векторная или инактивированная вирусная).

Тем, кто прививался вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендовали вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

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