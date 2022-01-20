Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ⚡ Обстріляли офіс Гордона 💊 Новий спалах COVID-19 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні на залізничних вокзалах розпочали бустерну вакцинацію – міста та графік

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 13:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бустерна доза знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок хвороби
В Україні на вокзалах можна вакцинуватись. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні на вокзалах можна вакцинуватись. Фото: колаж "Сьогодні"

У пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України можна отримати бустерну дозу. Додаткове щеплення роблять усім повнолітнім, які вже отримали дві дози.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Реклама

Міста, де можна отримати бустерну дозу вакцини на вокзалі:

  • Київ – щоденно з 08:00 до 23:00
  • Дніпро – з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 15:00
  • Львів – щоденно з 15:00 до 18:00
  • Одеса – з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі
  • Вінниця – щодня 09:00 до 14:00
  • Запоріжжя – щоденно з 08:00 до 20:00
  • Миколаїв – з 11:00 до 16:00 у парну дні
  • Суми – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00
  • Полтава – з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00
  • Рівне – щоденно з 09:00 до 14:00
  • Хмельницький – щоденно з 10:00 до 16:00
  • Кривий Ріг – вівторок з 08:00 до 12:00
  • Коростень – з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі
  • Кам'янське – з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 15:00, у суботу та неділю з 09:00 до 14:00
  • Конотоп – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, у суботу з 09:00 до 12:00
  • Коломия — пн, ср, пт з 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт з 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, нд з 09:00 до 14:00
  • Ковель – щоденно з 10:00 до 18:00
  • Шепетівка – з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі

Бустерна доза продовжить дію COVID-сертифіката

Бустерна доза продовжуватиме дію COVID-сертифікатів в Україні на 270 днів. Таке рішення ухвалили 19 січня на засіданні Кабміну.

" Тепер у будь-кого, хто вакцинувався третьою дозою, одразу строк сертифікату, який є у "Дії", буде продовжено і матиме строк дії 270 днів (9 місяців)" , – стверджує міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Реклама

У чому сенс бустерної дози

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що бустерна доза допомагає відновити ефективність COVID-вакцин та знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок хвороби.

"Рекомендовано робити "бустер" мРНК-вакцинами, адже, за даними досліджень, які є, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, якими вакцинами було зроблено базовий курс", - написав Кузін.

Ефективність двох доз вакцини проти варіанта "Омікрон" швидко знижується, але після бустерної дози захист відновлюється.

Реклама

МОЗ розширило список вакцин для бустерної дози

Для проведення вакцинації бустерною дозою від COVID-19 Міністерство охорони здоров'я дозволило використати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину. Це можна зрозуміти з тексту наказу МОЗ №26 від 6 січня 2022 року.

В документі не зазначено, яким вакцинам варто надавати перевагу, відповідно можна обирати будь-яку із зареєстрованих в Україні.

В Україні зареєстровані вакцини компаній:
  • AstraZeneca,
  • Sinovac Biotech,
  • Pfizer,
  • Moderna,
  • Джонсон і Джонсон.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров У Харкові знову шукають бомби в усіх школах Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Нова хвиля мінувань? У київській гімназії шукають вибухівку Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна В Україні розпочався новий спалах коронавірусу – Ляшко Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
20 січня. Джеймс Дьюар. Шотландський учений, який 129 років тому створив прообраз термоса - колбу з двома стінками та вакуумом між ними (для зберігання зріджених газів)...
На зустріч із героєм!
Занурюватися в ополонку — не означає «змити гріхи»?
Чому це міф?
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

72 348

захворіло за тиждень в Україні

+92%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.4

Російський рубль (₽)

0.3732

Євро (€)

32.19

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти