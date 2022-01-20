В Україні на залізничних вокзалах розпочали бустерну вакцинацію – міста та графік

У пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України можна отримати бустерну дозу. Додаткове щеплення роблять усім повнолітнім, які вже отримали дві дози.
Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
Міста, де можна отримати бустерну дозу вакцини на вокзалі:
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- Київ – щоденно з 08:00 до 23:00
- Дніпро – з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 15:00
- Львів – щоденно з 15:00 до 18:00
- Одеса – з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі
- Вінниця – щодня 09:00 до 14:00
- Запоріжжя – щоденно з 08:00 до 20:00
- Миколаїв – з 11:00 до 16:00 у парну дні
- Суми – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00
- Полтава – з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00
- Рівне – щоденно з 09:00 до 14:00
- Хмельницький – щоденно з 10:00 до 16:00
- Кривий Ріг – вівторок з 08:00 до 12:00
- Коростень – з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі
- Кам'янське – з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 15:00, у суботу та неділю з 09:00 до 14:00
- Конотоп – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, у суботу з 09:00 до 12:00
- Коломия — пн, ср, пт з 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт з 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, нд з 09:00 до 14:00
- Ковель – щоденно з 10:00 до 18:00
- Шепетівка – з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі
Бустерна доза продовжить дію COVID-сертифіката
Бустерна доза продовжуватиме дію COVID-сертифікатів в Україні на 270 днів. Таке рішення ухвалили 19 січня на засіданні Кабміну.
" Тепер у будь-кого, хто вакцинувався третьою дозою, одразу строк сертифікату, який є у "Дії", буде продовжено і матиме строк дії 270 днів (9 місяців)" , – стверджує міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
У чому сенс бустерної дози
Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що бустерна доза допомагає відновити ефективність COVID-вакцин та знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок хвороби.
"Рекомендовано робити "бустер" мРНК-вакцинами, адже, за даними досліджень, які є, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, якими вакцинами було зроблено базовий курс", - написав Кузін.
Ефективність двох доз вакцини проти варіанта "Омікрон" швидко знижується, але після бустерної дози захист відновлюється.
МОЗ розширило список вакцин для бустерної дози
Для проведення вакцинації бустерною дозою від COVID-19 Міністерство охорони здоров'я дозволило використати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину. Це можна зрозуміти з тексту наказу МОЗ №26 від 6 січня 2022 року.
В документі не зазначено, яким вакцинам варто надавати перевагу, відповідно можна обирати будь-яку із зареєстрованих в Україні.
- AstraZeneca,
- Sinovac Biotech,
- Pfizer,
- Moderna,
- Джонсон і Джонсон.
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