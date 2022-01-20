В Україні на залізничних вокзалах розпочали бустерну вакцинацію – міста та графік

Бустерна доза знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок хвороби

В Україні на вокзалах можна вакцинуватись. Фото: колаж "Сьогодні"

У пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України можна отримати бустерну дозу. Додаткове щеплення роблять усім повнолітнім, які вже отримали дві дози.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

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Міста, де можна отримати бустерну дозу вакцини на вокзалі:

Київ – щоденно з 08:00 до 23:00

Дніпро – з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 15:00

Львів – щоденно з 15:00 до 18:00

Одеса – з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі

Вінниця – щодня 09:00 до 14:00

Запоріжжя – щоденно з 08:00 до 20:00

Миколаїв – з 11:00 до 16:00 у парну дні

Суми – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00

Полтава – з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00

Рівне – щоденно з 09:00 до 14:00

Хмельницький – щоденно з 10:00 до 16:00

Кривий Ріг – вівторок з 08:00 до 12:00

Коростень – з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі

Кам'янське – з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 15:00, у суботу та неділю з 09:00 до 14:00

Конотоп – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, у суботу з 09:00 до 12:00

Коломия — пн, ср, пт з 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт з 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, нд з 09:00 до 14:00

Ковель – щоденно з 10:00 до 18:00

Шепетівка – з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі

Бустерна доза продовжить дію COVID-сертифіката

Бустерна доза продовжуватиме дію COVID-сертифікатів в Україні на 270 днів. Таке рішення ухвалили 19 січня на засіданні Кабміну.

" Тепер у будь-кого, хто вакцинувався третьою дозою, одразу строк сертифікату, який є у "Дії", буде продовжено і матиме строк дії 270 днів (9 місяців)" , – стверджує міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.