Рост красной зоны и ужасающие прогнозы: все о COVID-19 в Украине

На сегодняшний день в оранжевой зоне карантина находится 13 областей, а в желтой – Киев и 10 регионов

Больных коронавирусом в Украине все больше. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за 25 января зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. При этом уже в ближайшие недели число COVID-больных может увеличиться до 60 тысяч за сутки.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине.

Реклама

Статистика коронавируса

За прошедшие сутки, 25 января, в Украине зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Это на 5 203 больше, чем за 24 января.

Также за минувшие сутки: