В Украину везут таблетки от COVID-19, но не для всех: кому будут доступны (видео)

Препарат на 300 тысяч курсов доставят в нашу страну в ближайшие дни

Первая партия таблеток против коронавируса прибудет в Украину уже совсем скоро. Это – американский препарат, он блокирует фермент, воспроизводящий генетический код коронавируса. Лекарство доказало свою эффективность против всех штаммов COVID-19, в том числе и "Дельты".

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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Препаратом уже лечат ковид в Великобритании и Соединенных Штатах. Но принимать его можно далековато не всем. Итак, кому будут назначать? Наша Дарья Сметанко узнала у врача крупнейшей американской клиники.

Препарат, включаясь в РНК, создает в ней ошибки. И вирус создает много ошибок и в конце концов не размножается. Таблетки "Молнупиравир" разработали в Соединенных Штатах в прошлом году.

Кому будут доступны таблетки от коронавируса

Первыми странами, одобрившими и закупившими препарат, были Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Поставки ожидают Италия, Австралия и Украина. Таблетки несколько дней назад в Украине разрешили для экстренного использования. Препарат смогут получить люди старше 60-ти и те, кто в зоне риска: имеют лишний вес, диабет и болезни сердца.

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"Этот препарат должен быть применен исключительно для людей с легким течением как можно раньше после выявления заболевания. Тогда он проявляет свою эффективность. Принимается в течение 5-ти дней и предотвращает переход к пациенту с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой", – рассказал первый заместитель. министра здравоохранения Украины Александра Комарида.

Эффективность таблеток невелика – 30%. И меньше, чем аналогичного препарата – Pfizer, что составляет 90%.

Что говорит врач из США

Корреспонденту "Сегодня" удалось эксклюзивно пообщаться с врачом крупнейшей клиники Соединенных Штатов. Кот Эрмитейдж. Говорит – даже несмотря на невысокую эффективность таблетки, она может спасти жизнь. Лечит от всех штаммов, в том числе и "Омикрона".

"Омикрон имеет мягкое течение, чем другие варианты. Но несмотря на это – люди из зоны риска могут сильно заболеть. И мы непременно используем это лекарство для тех, кто получил положительный тест на ковид в течение первых дней. Препарат более эффективен, если его начали принимать через несколько дней после диагностирования болезни. Да есть и те, кому это лекарство противопоказано", – рассказал Кит Эрмитейдж, врач-инфекционист и медицинский директор University Hospitals Roe Green Center for Travel Medicine & Global Health.

Кому нельзя принимать таблетки

Как рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский, их не рекомендуется принимать беременным и детям и подросткам до 18-ти лет, поскольку препарат может влиять на рост костной и хрящевой ткани.

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Препарат на 300 тысяч курсов доставят в Украину в ближайшие дни – говорят в Минздраве. Таблетки развезут по больницам. Назначать его могут семейные врачи. И будут выдавать бесплатно.

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