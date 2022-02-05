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СЬОГОДНІ Новини України

В Україну везуть таблетки від COVID-19, але не для всіх: кому будуть доступні (відео)

Дар'я Сметанко Дар'я Сметанко кореспондентка Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 лютого, 21:44
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Препарат на 300 тисяч курсів доправлять в нашу країну найближчими днями

Перша партія таблеток проти коронавірусу прибуде в Україну уже зовсім скоро. Це – американський препарат, він блокує фермент, що відтворює генетичний код коронавірусу. Ліки довели свою ефективність проти всіх штамів COVID-19, зокрема й "Дельти".

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

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Препаратом уже лікують ковід у Великій Британії та Сполучених Штатах. Але приймати його можна далеко не всім. Тож, кому призначатимуть? Наша Дар'я Сметанко дізналась у лікаря найбільшої американської клініки.

Препарат, включаючись в РНК, робить в ній помилки. І вірус робить багато помилок і зрештою не розмножується. Пігулки "Молнупіравір" розробили у Сполучених Штатах торік.

Кому будуть доступні таблетки від коронавірусу

Першими країнами, що схвалили й закупили препарат були Велика Британія й Сполучені Штати Америки. Постачання очікують Італія, Австралія і Україна. Пігулки кілька днів тому в Україні дозволили для екстреного використання. Препарат зможуть отримати люди старші 60-ти та ті, хто в зоні ризику: мають зайву вагу, діабет та сердцеві хвороби.

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"Цей препарат повинен бути застосований виключно для людей із легким перебігом якомога раніше після виявлення захворювання. Тоді він появляє свою ефективність. Приймається протягом 5-ти днів і запобігає переходу до пацієнта із легкого ступеня важкості захворювання до середнього і тяжкого", – розповів перший заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Комаріда.

Ефективність пігулок невелика – 30 %. І менша, аніж аналогічного препарату – Pfizer, що становить 90 %.

Що каже лікар зі США

Кореспонденту "Сьогодні" вдалося ексклюзивно поспілкуватися із лікарем найбільшої клініки Сполучених Штатів. Кіт Ермітейдж. Каже – навіть попри невисоку дієвість пігулки, вона може врятувати життя. Лікує від усіх штамів, зокрема і "Омікрону".

"Омікрон має м'якший перебіг, ніж інші варіанти. Але попри це – люди із зони ризику можуть сильно захворіти. Й ми неодмінно використовуємо ці ліки для тих, хто отримав позитивний тест на ковід протягом перших днів. Препарат ефективніший, якщо його почали вживати за кілька днів після діагностування хвороби. Та є й ті, кому ці ліки протипоказані", – розповів Кіт Ермітейдж, лікар-інфекціоніст та медичний директор University Hospitals Roe Green Center for Travel Medicine & Global Health.

Кому не можна приймати пігулки

Як розповів лікар-імунолог Андрій Волянський, їх не рекомендується приймати вагітним та дітями та підліткам до 18-ти років, оскільки препарат може впливати на зростання кісткової та хрящової тканини.

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Препарат на 300 тисяч курсів доправлять до України найближчими днями – кажуть у МОЗ. Пігулки розвезуть по лікарнях. Призначати його зможуть сімейні лікарі. І видаватимуть – безкоштовно.

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