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COVID-19 будут лечить "Молнупиравиром". Когда таблетки появятся в Украине

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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2 февраля, 19:13
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В регионы уже была доставлена ​​первая партия препарата Ремдесивир для лечения COVID-19
В стране скоро будут использовать таблетки от коронавируса "Молнупиравир"
В стране скоро будут использовать таблетки от коронавируса "Молнупиравир" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине скоро появятся таблетки от коронавируса. Министерство здравоохранения ожидает поставку первых 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" 5 февраля.

Об этом во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

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"Ожидаем первую поставку 60 тыс. курсов в субботу препарата "Молнупиравир", который был законтарктован нами. Это противовирусный препарат прямого действия", – сказал Ляшко.

Он добавил, что в регионы уже была доставлена ​​первая партия препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19.

Что такое "Молнупиравир"?

"Молнупиравир" – это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат – это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.

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Изначально таблетки были разработаны как средство против гриппа, но клинические испытания показали, что лекарство снижает риск госпитализации и смерти при коронавирусе.

Для кого предназначен препарат?

"Молнупиравир" прежде всего будут назначать пациентам, которые имеют хотя бы один из таких факторов риска:

  • избыточный вес;
  • возраст более 60 лет;
  • сахарный диабет;
  • болезни сердца.

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