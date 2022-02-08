Спалах COVID-19 в Україні: за добу виявили ще понад 34 тисячі нових хворих

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8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…

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