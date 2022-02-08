Спалах COVID-19 в Україні: за добу виявили ще понад 34 тисячі нових хворих

Кількість хворих на коронавірус знову зростає. / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 3 095 дітей та 955 медпрацівників.
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За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 3 095 дітей та 955 медпрацівників.
Новина доповнюється
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