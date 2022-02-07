Різкий спад за вихідні. В Україні виявили понад 23 тис. COVID-хворих за добу

За добу 6 лютого в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих: дітей – 2242, а медпрацівників – 394.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2699 осіб;
- летальних наслідків – 115;
- одужали – 5024 особи.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 4307437 осіб;
- одужали – 3681092 особи;
- летальних наслідків – 101 392.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 2266;
Вінницька область – 418;
Волинська область – 586;
Дніпропетровська область – 988;
Донецька область – 620;
Житомирська область – 1188;
Закарпатська область – 471;
Запорізька область – 446;
Івано-Франківська область – 779;
Київська область – 586;
Кіровоградська область – 213;
Луганська область – 248;
Львівська область – 2122;
Миколаївська область – 990;
Одеська область – 2033;
Полтавська область – 494;
Рівненська область – 1142;
Сумська область – 1024;
Тернопільська область – 907;
Харківська область – 1609;
Херсонська область – 703;
Хмельницька область – 1713;
Черкаська область – 676;
Чернівецька область – 749;
Чернігівська область – 407.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Як убезпечити себе від коронавірусу?
В Україні зростає кількість людей, які захворіли на коронавірус. Фахівці звертають увагу, що не можна послаблювати пильність.
Список заходів, які потрібно вжити населенню, щоб убезпечити себе від коронавірусу:
- вакцинуватися;
- носити маску, прикриваючи рот та ніс;
- дотримуватися дистанції 1,5 метра;
- чхати та кашляти у вигнутий лікоть або серветку;
- не торкатися обличчя;
- регулярно провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхню;
- дотримуватися самоізоляції;
- мити руки із милом, користуватися антисептиками.
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