Різкий спад за вихідні. В Україні виявили понад 23 тис. COVID-хворих за добу

При цьому до лікарень госпіталізували 2699 людей

У країні триває чергова хвиля коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 6 лютого в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих: дітей – 2242, а медпрацівників – 394.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2699 осіб;

летальних наслідків – 115;

одужали – 5024 особи.

За весь час пандемії в Україні

захворіли – 4307437 осіб;

одужали – 3681092 особи;

летальних наслідків – 101 392.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 2266;

Вінницька область – 418;

Волинська область – 586;

Дніпропетровська область – 988;

Донецька область – 620;

Житомирська область – 1188;

Закарпатська область – 471;

Запорізька область – 446;

Івано-Франківська область – 779;

Київська область – 586;

Кіровоградська область – 213;

Луганська область – 248;

Львівська область – 2122;

Миколаївська область – 990;

Одеська область – 2033;

Полтавська область – 494;

Рівненська область – 1142;

Сумська область – 1024;

Тернопільська область – 907;

Харківська область – 1609;

Херсонська область – 703;

Хмельницька область – 1713;

Черкаська область – 676;

Чернівецька область – 749;

Чернігівська область – 407.

Реклама

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Як убезпечити себе від коронавірусу?

В Україні зростає кількість людей, які захворіли на коронавірус. Фахівці звертають увагу, що не можна послаблювати пильність.

Список заходів, які потрібно вжити населенню, щоб убезпечити себе від коронавірусу:

Реклама

вакцинуватися;

носити маску, прикриваючи рот та ніс;

дотримуватися дистанції 1,5 метра;

чхати та кашляти у вигнутий лікоть або серветку;

не торкатися обличчя;

регулярно провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхню;

дотримуватися самоізоляції;

мити руки із милом, користуватися антисептиками.

Раніше ми писали: