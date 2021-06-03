Пока тест-режим. В Украине запустили е-больничные

Украинцам больше не будут выдавать листки нетрудоспособности, получить их можно будет получить в интернете. Пока эта система работает в тестовом режиме, но уже с сентября – на постоянной основе.

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Сначала следует позвонить на работу и предупредить, что заболел. Потом – пойти по больничному. Потом отдать его своему руководителю.

Напомним, 29 апреля Зеленский подписал закон о внесении изменений в законодательство о социальном страховании. Украинцам снова начнут оплачивать больничные, что временно было приостановлено.

Как сообщали новости "Сегодня"", в Украине резко выросли выплаты больничных и в Фонде соцстраха возникла "дыра" в 1,4 млрд грн.

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Также ранее мы рассказывали о коллапсе с больничными, из-за которого сотни тысяч украинцев не получили выплаты.