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Як відкрити лікарняний з дому: що потрібно знати українцям – інструкція

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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9 лютого, 12:53
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У разі наявності симптомів COVID-19 або грипу пацієнт може зателефонувати своєму лікарю та отримати від нього рекомендації щодо лікування
Відкрити електронний лікарняний в Україні можна дистанційно
Відкрити електронний лікарняний в Україні можна дистанційно / Фото: Колаж: Сьогодні

Електронний лікарняний в Україні можна відкрити без візиту до лікаря. Він діятиме лише протягом 5 днів. Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт повинен звернутися до лікаря на особисте огляд для продовження терміну.

Сайт "Сьогодні" розповідає, як отримати довідку без візиту до лікаря.

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Навантаження на лікарів

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що МОЗ розробив та видав наказ № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках", який уже пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

"Цей наказ є продовженням наших управлінських рішень, які допомагають зменшити навантаження на лікарів первинної ланки, які сьогодні найбільше відчувають на собі тягар у зв'язку з особливістю "Омікрона", який швидко поширюється", – сказав Ляшко.

Робота механізму

Ляшко сказав, що у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт може зателефонувати до свого лікаря та отримати від нього рекомендації щодо лікування.

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Після чого за результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів, що є основою для відкриття електронного лікарняного.

Однак, якщо хвороба триватиме довше, пацієнт повинен звернутися до лікаря на особистий огляд для продовження терміну лікарняного шляхом створення нового медичного висновку в межах свого випадку захворювання.

"Це значно розвантажить лікаря та дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на COVID-19", – сказав Ляшко.

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Відмінність електронних лікарняних від паперових

Українська система охорони здоров'я перейшла на електронні лікарняні з 1 жовтня 2021 року. Електронний лікарняний – це документ, виходячи з якого, людина має право на тимчасове звільнення від трудових обов'язків за станом здоров'я та на оплату втраченого заробітку на період непрацездатності.

Документ формується в Електронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного фонду України з отриманого від електронної системи охорони здоров'я медичного висновку, сформованого лікарем.

Медичний висновок – це електронний медичний документ, який не є підставою для звільнення від трудових обов'язків, але може стати підставою для створення непрацездатного листка. Медичні висновки щодо тимчасової непрацездатності формуються у всіх лікарнях України з 1 жовтня 2021 року. Наразі медичні установи надали понад 3,5 млн таких медичних висновків.

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