Когда и от каких болезней нужно вакцинировать детей? Календарь прививок

Минздрав призывает вакцинировать малышей, чтобы защитить их организм / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине детей вакцинируют в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. В каждой стране есть свой календарь.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Что такое календарь прививок?
Такой документ устанавливает перечень обязательных профилактических прививок, определяет необходимое количество доз и оптимальные сроки их введения для эффективной защиты детей от инфекционных болезней.
Разные страны имеют свой национальный календарь прививок. Туда учитываются местные эпидемические особенности и возможности.
От каких болезней нужно защитить ребенка?
В Украине в календарь внесены прививки против десяти инфекционных заболеваний:
- гепатита В,
- туберкулеза,
- полиомиелита,
- дифтерии,
- коклюша,
- столбняка,
- гемофильной инфекции (Hib),
- кори,
- краснухи,
- эпидемического паротита ("свинки")
Государство за собственные средства закупает вакцины для этих прививок. Кстати, прививку можно получить и сделать бесплатно у педиатра или семейного врача, с которым заключена декларация.
Когда нужно делать прививку?
Гепатит В. Первую дозу прививки от заболевания ребенку нужно сделать в первые сутки жизни. Вторую дозу можно получить на второй месяц жизни. Третью же дозу нужно получить на шестом месяце жизни.
Прививку от туберкулеза можно сделать в период от трех до пяти суток жизни.
От кори, паротита и краснухи первую дозу вакцины нужно получить на двенадцатом месяце жизни, а вторую – уже в 6 лет.
Дифтерия, столбняк. Первую прививку от этих болезней ребенку нужно сделать на втором месяце жизни. Вторую дозу вакцины нужно колоть на четвертом месяце, а третью – на шестом месяце. Затем следует сделать четвертую дозу прививки на восемнадцатом месяце жизни. Следующую пятую дозу делают уже в 6 лет. А шестую дозу делают в 16 лет.
От коклюша нужно сделать четыре дозы прививки. Первая доза – на втором месяце жизни, вторая – на четвертом месяце жизни, третья – на шестом месяце, четвертая доза – на восемнадцатом месяце.
От полиомиелита можно защититься с помощью шести доз прививки. Первая доза – на втором месяце жизни, вторая – на четвертом месяце, третья – на шестом, четвертая – на восемнадцатом, пятая доза – 6 лет, шестая доза – 14 лет.
Хиб-инфекция. Первую прививку нужно сделать на втором месяце жизни ребенка, вторую прививку – на четвертом месяце, а третью – на двенадцатом месяце жизни.
Безопасны ли вакцины?
Некоторые вакцины являются однокомпонентными (защищают от одного заболевания), другие многокомпонентными (защищают от двух или более заболеваний одновременно).
Все вакцины, зарегистрированные в Украине, качественные, эффективные и безопасные.
Что делать в случае пропуска дозы прививки?
Во-первых, не стоит паниковать. Пропуск вакцинации не означает, что нужно начинать серию прививок сначала. Но нужно наверстать пропущенные дозы как можно скорее. Независимо от того, сколько времени прошло, обратитесь к своему семейному врачу или педиатру.
Вакцинация – одна из главных составляющих общественного здоровья. Ежегодно прививки спасают 2-3 миллиона детских жизней во всем мире. Непривитые дети рискуют инфицироваться, тяжело болеть, а порой и умереть от последствий болезней.
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