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Как отличить туберкулез от COVID-19? В Минздраве объяснили

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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12 января, 17:55
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Оба заболевания могут иметь тяжелые последствия для жизни и здоровья человека
Туберкулез не проявляется быстро, а болезни COVID-19 присуще острое течение
Туберкулез не проявляется быстро, а болезни COVID-19 присуще острое течение / Фото: Коллаж: Сегодня

Коронавирус и туберкулез имеют схожие симптомы. Но в любом случае всегда следует консультироваться с врачом, а не устанавливать диагноз самостоятельно.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Врачи рассказали, как различить коронавирус и туберкулез.

Симптомы туберкулеза:

  • снижение работоспособности и общая утомляемость;
  • незначительное повышение температуры тела до 37-37,2 ° С, при тяжелых формах – выраженная лихорадка;
  • повышенная потливость ночью и снижение массы тела без "определенной" причины;
  • кашель может длиться более 2 недель и, как правило, с мокротой.

А вот у пациентов с COVID-19 все зависит от тяжести заболевания.

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Симптомы коронавируса:

  • лихорадка;
  • повышение температуры при легкой форме – до 38 °С, при тяжелой – более 38 °С;
  • головная боль;
  • насморк;
  • заложенность носа;
  • боли в горле и мышцах;
  • потеря вкуса и запаха;
  • сухой кашель.

Кроме того, для тяжелых форм коронавируса может быть характерно изменение психического состояния человека.

Совместное в заболеваниях

Симптомом обоих заболеваний является одышка. Но она может иметь разные особенности.

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"При туберкулезе она может появляться при физической нагрузке. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза с большим впечатлением легочной ткани. Для COVID-19 она не характерна только при легкой форме течения, но может появляться при средней и тяжелой форме", – говорится в сообщении.

Также при тяжелой форме COVID-19 может происходить кровохарканье. В случае туберкулеза данный симптом наблюдается при тяжелых распространенных формах болезни со значительным впечатлением легочной ткани.

Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 11 января, в Украине зафиксировано 7 117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Среди новых заболевших – 409 детей и 160 медработников.

За прошлые сутки:

  • госпитализированы – 1 898 человек;
  • летальных исходов – 193;
  • поправилось – 8 077 человек.

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