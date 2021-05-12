Когда Украина получит следующую партию Pfizer? Ответ Степанова

Украинские власти ожидают, что новая партия препарата будет в Украине уже на следующей неделе. Какие еще вакцины ждут

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украину в ближайшие дни поступит еще одна партия вакцины против коронавируса производства компании Pfizer. Ее поставка ожидают 17 мая.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

По словам министра, препарат привезут в рамках инициативы COVAX.

"Ожидаем в ближайшее время. Предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX", - сказал он.

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Кроме того, скоро в Украину по прямому контракту ожидается поставка еще двух производителей – Sinovac и AstraZeneca.

Напомним, Минздрав договорился о поставках 20 миллионов доз вакцины Pfizer. А всего в этом году Украина должна получить 42 миллиона доз препарата от коронавируса различных производителей.

Кроме того, в Украине начали вакцинацию людей старше 65 лет. "Сегодня" писали, какие риски есть и что нужно знать перед прививкой.