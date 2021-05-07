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Когда украинцев начнут колоть второй дозой вакцины: Ляшко назвал даты

7 мая, 11:02

Сергей Мартынец

Для каждого из примененных в Украине препаратов от COVID-19 есть свой интервал между дозами

Фото: REUTERS/Carla Carniel

Вакцинация от коронавируса вторыми прививками стартует с 9 мая, но все будет зависеть от препарата. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он напомнил, что для каждого из примененных в Украине препаратов от COVID-19 есть свой интервал между дозами.

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Как сообщали новости "Сегодня", на сегодняшний день вакцинированы первой дозой 821 тысяча украинцев. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине не будут вакцинировать по 10 млн человек в месяц.

Также к концу мая Украина ожидает задолженные COVID-вакцины.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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