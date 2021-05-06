Украина ожидает задолженные COVID-вакцины к концу мая – Степанов

/ Фото: Укринформ

Украина ожидает еще 3 млн доз вакцины от коронавируса, которые по контрактам задолжали иностранные производители, к концу мая.

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Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

"То, что мы рассчитываем получить в мае и что подтверждают наши компании-производители и контрагенты, отдавая свои долги (они по-прежнему должны были поставить вакцины) – это почти до 3 млн доз вакцин мы должны получить в мае этого года. Если не будет никаких сбоев", – рассказал Степанов.

По его словам, общее количество вакцин, которое законтрактовано вместе с инициативой COVAX, составляет 42 млн доз.

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Также мы писали о том, что Украина заключила контракт с фармацевтической компанией Pfizer о поставке до конца года еще 10 млн доз вакцины от коронавируса.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине после Пасхи снизилось количество новых больных COVID-19.

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