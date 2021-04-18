Сначала массово вакцинируют украинцев старше 60 лет, а после уже всех желающих совершеннолетних граждан

Массовая вакцинация всех желающих украинцев начнется тогда, когда в Украине будет не менее 1 млн доз вакцин.

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Об этом главный государственный санитарный доктор Виктор Ляшко рассказал в эфире "Украина 24".

"Как будут поступать новые партии, если будет около 1 млн доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты прививки, все мобильные бригады, а также готовы потенциально разворачивать прививочные центры, чтобы вакцинировать всех", – сказал он.

По его словам, сначала вакцинируют категорию 60+, а когда все желающие получат прививки, то начнется вакцинация категории 18+.

"Сначала приоритет 18+ это люди с хроническими болезнями, а потом все желающие" , – добавил Ляшко.

В тренде Когда в Украине начнется массовая вакцинация от COVID-19? Ляшко дал ответ

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Он напомнил, что перед Минздравом стоит цель – вакцинировать половину взрослого населения до конца 2021 года.

Ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения пока не видит необходимости введения трех доз вакцины от коронавируса Pfizer, о чем ранее заявил директор компании.

На прошлой неделе Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

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