Коли в Україні почнеться масова вакцинація від COVID-19? Ляшко відповів

Спочатку масово вакцинують українців старше 60 років, а опісля вже всіх бажаючих повнолітніх громадян

Масова вакцинація всіх охочих українців розпочнеться тоді, коли в Україні буде щонайменше 1 млн доз вакцин.

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Про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в ефірі "Україна 24".

"Як будуть надходити нові партії, якщо буде близько 1 млн доз на території України, то будемо відкривати всі кабінети щеплення, всі мобільні бригади, а також готові потенційно розгортати вакцинальні центри, щоб вакцинувати всіх", – сказав він.

За його словами, спершу вакцинують категорію 60+, а коли всі бажаючи отримають щеплення, то почнеться вакцинація категорії 18+.

"Спочатку пріоритет 18+ це люди з хронічними хворобами, а потім всі бажаючі", – додав Ляшко.

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Він нагадав, що перед МОЗ стоїть мета – вакцинувати половину дорослого населення до кінця 2021 року.

Раніше ми повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не бачить необхідності введення трьох доз вакцини від коронавірусу Pfizer, про що раніше заявив директор компанії.

Минулого тижня Україна уклала договір із Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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