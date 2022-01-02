Когда Украину может накрыть волна "Омикрона"? В Минздраве ответили

Новая волна коронавируса будет вызвана "Омикроном" / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине ожидается рост заболеваемости на коронавирус, обусловленный штаммом "Омикрон". А сейчас в стране еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта".
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Суспильному.
По словам Кузина, в ситуации с COVID-19 Украина идет с небольшим опозданием относительно ЕС.
"Но прогностически где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом "Омикрон", – сказал санврач.
Также отмечается, что на 30 декабря в Украине было выявлено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма "Омикрон". Большинство из них связаны с пребыванием за границей, а остальные – с контактами с инфицированным лицом.
Как власть готовится к новой волне
С 3 декабря Украина ограничила пересечение государственной границы из тех стран, где возник или был зарегистрирован новый штамм "Омикрон".
"В основном речь идет об африканских странах. Во-вторых, у нас продолжают действовать нормы, относящиеся обязательно к тестированию невакцинированных как до пересечения границы, так и после. Вакцинированные должны проходить тестирование только при появлении симптомов", – сказал Кузин.
Массовые мероприятия
Он добавил, что есть определенные рискованные точки, как публичные массовые мероприятия, связанные с празднованием как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.
"Поэтому со стороны Минздрава мы полностью обновили требования как к публичным и массовым мероприятиям, так и функционированию горнолыжных курортов", - сказал Кузин.
Инспекционные проверки
Перед Новым годом были запущены дополнительные раунды инспекционных проверок.
"И по тем отчетам, которые мы видели от МВД и Госпотребслужбы, большая часть публичных празднований была отменена или перенесена на другое время. Сейчас ни в одной области Украины нет такой ситуации, чтобы был открыт или скрыт эпидемический процесс", – сказал санврач.
Кузин сказал, что даже на фоне "красного" уровня эпидемической опасности на уровне областей очень многое зависит от местных органов власти.
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