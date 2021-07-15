Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату "похолодания"

Наталия Диденко рассказала, где завтра ждать освежающих дождей и какой будет температурный максимум

Пока еще в Украине жара в самом разгаре, а завтра местами температура воздуха будет достигать 37 градусов в тени. Станет больше и дождей. А вот холодать начнет уже с 20 июля.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

16 июля ожидается в течение дня 30-35 градусов, местами 33-37 градусов.

А вот сухой антициклон потихоньку вытесняют из Украины дожди. Поэтому завтра отдельные локальные осадки возможны в западных, северных областях, в Харьковской и Винницкой областях. Ночью без существенных осадков.

В Киеве пятница ожидается снова жаркой, 32-35 градусов. Без существенных осадков.

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Диденко отметила, что во вторник, 20 июля, к нам начнет заходить свежий воздух, а жара будет спадать. Разве что высокие температуры еще немного задержатся на востоке и юге (карта).

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Также он поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".