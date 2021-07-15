Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату "похолодання"

Наталка Діденко розповіла, де завтра чекати освіжаючих дощів і якою буде температурний максимум

Поки що в Україні спека у самому розпалі, а завтра місцями температура повітря сягатиме 37 градусів у тіні. Стане більше і дощів. А ось холоднішати почне вже з 20 липня.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

16 липня очікується протягом дня 30-35 градусів, місцями 33-37 градусів.

А ось сухий антициклон потихеньку витісняють з України дощі. Тому завтра окремі локальні опади можливі у західних, північних областях, у Харківській та Вінницькій областях. Вночі без істотних опадів.

У Києві п'ятниця очікується знову спекотною, 32-35 градусів. Без істотних опадів.

Реклама

Діденко зазначила, що у вівторок, 20 липня, до нас почне заходити свіже повітря, а спека спадатиме. Хіба що високі температури ще трохи затримаються на сході і півдні (карта).

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати в серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондів та іншої сучасної техніки.

Також він поділився секретом, як врятуватися в спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".