Погода готує українцям нове випробування – найближчими днями буде під 40 градусів

Ближче до вихідних половину України накриють дощі з грозами, але і вони не дуже зіб'ють нестерпну спеку

Українці як можуть рятуються від спеки / Фото: Данило Павлов, Сьогодні

Україна зараз одна з найгарячіших країн Європи. Як мінімум до кінця тижня буде пекельна спека з періодичними дощами, але вони не особливо опустять градуси. З вихідних припече до майже 40 градусів у тіні.

Реклама

Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У четвер, 15 липня, 32-34 градуси, на сході до +35. Дощі очікуються лише на крайньому заході: в Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях.

У п'ятницю, 16 липня, дощів з грозами побільшає: заллє всі західні області, північ країни і частину центру, у тому числі і Київ. У західних областях 28-30 градусів, в інших регіонах 32-36 градуси.

Реклама

У суботу, 17 липня, дощі в тих же областях, що і в п'ятницю. Температура повітря 30-36 градусів. У столиці дощ та до +34.

У неділю, 18 липня, знову дощі на заході, півночі та в центрі. У західних областях спека спаде до 26-29 градусів. А ось на сході стовпчики термометрів підскочать до +37. У Києві гроза і 30-32 градуси.

Реклама

У понеділок, 19 липня, ті ж пекельні +37 на сході і більш приємні +27 на заході. У решті регіонів 31-36 градусів. Дощі на заході, півночі та в центрі, у тому числі і в Києві.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати в серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондів та іншої сучасної техніки.

Також він поділився секретом, як врятуватися в спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".