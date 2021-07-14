Головний народний синоптик розповів, як врятуватися в спеку без кондиціонера

Метеоролог сам ефективно користується даним способом багато років в жарку погоду

Зліва на знімку - Леонід Горбань. Фото: колаж "Сьогодні"

Перевірений метод – як врятуватися від спеки без застосування технічних засобів розповів "Сьогодні" народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, цей метод він перевірив ще півстоліття тому.

Реклама

Під час відрядження в Узбекистан, де була спека під 45 градусів, місцеві колеги навчили його однієї хитрості.

"Принесли пару чайників з зеленим чаєм і кажуть:"Пий! Скільки вип'єш. І коли будеш виходити в місто, не думай пити холодну воду! "Чай я випив, але вирішив перевірити. Коли випив в спеку кілька склянок холодної газованої води – у ту ж мить же набрякло обличчя, ноги, руки. Як побачили мене узбецькі колеги, відразу здогадалися – пив воду. "Дурень! Перевіряв?", – запитали.

Пізніше йому знову принесли три чайника з зеленим чаєм. Після того, як випив – відразу полегшало.

Читайте також: У тіні буде майже +40: українців чекає пекельна погода

Як виявилося, жителі Середньої Азії п'ють холодну воду тільки ввечері, коли спаде спека.

"З тих пір я в спеку рятуюся тільки зеленим чаєм. Допомагає", – додає синоптик.

Реклама

Нагадаємо, що Леоніду Горбаню скоро виповниться 82 роки, і він – єдиний в Україні, хто вміє спрогнозувати погоду на роки вперед.

Нагадаємо, що в Україні настала спека, яку приніс антициклон Cornelieke. У зв'язку з цим медики рекомендують при таких високих температурах якомога рідше виходити з дому. Якщо ж залишатися вдома з якоїсь причини неможливо, то доктора дають кілька порад, як легше переносити спеку.